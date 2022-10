Workshop & Bal Country Varennes-Changy Varennes-Changy Catégories d’évènement: Loiret

VARENNES CHANGY

Workshop & Bal Country Varennes-Changy, 5 novembre 2022, Varennes-Changy. Workshop & Bal Country

Rue du Moulinet Varennes-Changy Loiret

2022-11-05 15:30:00 – 2022-11-05 Varennes-Changy

Loiret Varennes-Changy Workshop & Bal Country animé par ID Just Dance à Varennes-Changy, 15h30 à la salle Escale, 16h : Worshop Country, 20h30 : Bal CD, ouverture de portes à 19h30 animé par Isabelle Dréau. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association « les Tracas de Paloma.à la salle Escale. Buvette et petite restauration sur place. Workshop & Bal Country +33 6 48 45 36 14 ID Just Dance

Varennes-Changy

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, VARENNES CHANGY Autres Lieu Varennes-Changy Adresse Rue du Moulinet Varennes-Changy Loiret Ville Varennes-Changy lieuville Varennes-Changy Departement Loiret

Varennes-Changy Varennes-Changy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-changy/

Workshop & Bal Country Varennes-Changy 2022-11-05 was last modified: by Workshop & Bal Country Varennes-Changy Varennes-Changy 5 novembre 2022 Loiret Rue du Moulinet Varennes-Changy Loiret Varennes-Changy

Varennes-Changy Loiret