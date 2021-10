Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes Workshop avec le Cercle Karré Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Workshop avec le Cercle Karré Théâtre Francine Vasse, 3 avril 2022, Nantes. 2022-04-03

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non 15 € BILLETTERIE : billetterie.leslaboratoiresvivants.com Le Cercle Karré propose deux workshops théâtre avec des comédiens professionnels en situation de handicap. Autour du thème de la peur et en écho au spectacle “L’Effroyable conférence”, cet atelier inclusif composé de jeux, d’exercices et d’improvisations collectifs est l’occasion d’une rencontre privilégiée entre un enfant et son accompagnant (parent, grand-parent, frère, sœur…). À destination des enfants entre 7 et 10 ans accompagnés chacun d’1 accompagnant (à partir de 16 ans). Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/workshop-avec-le-cercle-karre/

Théâtre Francine Vasse
Adresse 18 Rue Colbert
Ville Nantes