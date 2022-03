Workshop avec la compagnie Engrenage[s] FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le samedi 9 avril à 14:30

En parallèle de leur résidence au CCN de Roubaix, le FLOW invite Binta Sylla, Stella Moutou et Marie Houdin a partager leurs danse autour de la création de “Caillou”. le matin, un atelier découverte débutant – l’après-midi, place aux niveaux avancés pour un workshop. —- CAILLOU Au Sénégal ou au Mali, on peut encore entendre que «conduire dans des « tablettes de chocolat » (des routes défoncées) même avec un « au revoir la France » (voiture d’occasion amenée d’Europe), c’est « caillou » (difficile) ! Qu’est-ce que cela implique, aujourd’hui, d’être citoyennes de villes issues du, ou marquées par, le système colonial français ? Quels regards se façonnent à grandir d’un côté ou d’un autre de l’océan ? À quel point est-ce déterminant dans la construction identitaire féminine ?

8/12€ – réservation sur flow@mairie-lille.fr

2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T17:30:00

