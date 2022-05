Workshop avec Jean-C. Denis Maison de la bd, 20 mai 2022, Blois.

WORKSHOP AVEC JEAN-C. DENIS LE VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MAI 2022 14H À 17H30 ET 9H À 12H – 14H À 17H, SUR INSCRIPTION Après Emmanuel Guibert, Edmond Baudoin, Emmanuel Lepage, Jean-Claude Mézières, Régis Loisel et Riff Rebs’s, le workshop annuel de la Maison de la bd est encadré par Jean-C. Denis. Cet atelier s’adresse aux adultes et aux jeunes adultes ayant une appétence pour les arts narratifs. Jean-C. Denis fera partager ses méthodes de travail aux stagiaires. Chaque participant viendra avec son matériel et ses projets. En abordant les techniques de composition d’une planche, le rythme, l’auteur développera la narration propre à la bande dessinée. Il est né en 1951. Il suit les cours de l’école supérieure des arts décoratifs de Paris. Illustrateur, scénariste, dessinateur mais aussi musicien, Jean-C. Denis fait tout avec une certaine classe et un grand talent. Il est aussi à l’aise dans les œuvres pour les enfants (“L’Île aux mainates”, “Un artiste chat”, “Tête de mule”…) que dans les chroniques de notre époque (“Luc Leroy”, “Les 7 Péchés capitaux”, “Le sommeil de Léo”, “Zone Blanche”…) en passant par les carnets de Voyage (“Belém mirage à l’envers”). Il a également signé un roman, “Quelques mois à l’Amélie”, “le manuscrit d’Aloys Clark” et a sorti récemment un CD “For the rain to fall”. En 2007 il devient le Grand Boum – Ville de Blois au festival bd BOUM puis obtient le Grand Prix de la ville d’Angoulême en 2012. Tarif : 100€ la journée 1/2 ( un déjeuner compris) Public : initié Inscription : [https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/workshop-avec-jean-c-denis](https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/workshop-avec-jean-c-denis) Renseignements : [bdboum@bdboum.com](mailto:bdboum@bdboum.com) / 02 54 42 49 22

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Blois Loir-et-Cher



