Workshop avec Andy 4000 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Workshop avec Andy 4000 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 7 avril 2022, Lille. Workshop avec Andy 4000

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le jeudi 7 avril à 18:00

Cela fait quelques années que, armée de son charisme et de son éclectisme, Andy 4000 sillonne les clubs prisés parisiens, les routes de France et les capitales européennes. Elle est aujourd’hui l’une des très rares artistes à faire le pont entre les clubs undergrounds, les aftershows de la Fashion Week, les fest ivals boutiques et ceux devenus les références historiques de l’industrie musicale. On profite de sa venue au Mix Myself d’Avril pour vous proposer avec les copains de Comalaradio un workshop intimiste en mixité choisie. gratuit -inscription sur [flow@mairie-lille.fr](mailto:flow@mairie-lille.fr)

gratuit -inscription sur flow@mairie-lille.fr

Workshop Djing en mixité choisie FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Adresse 1 rue de Fontenoy, Lille Ville Lille lieuville FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Departement Nord

FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Workshop avec Andy 4000 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 2022-04-07 was last modified: by Workshop avec Andy 4000 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 7 avril 2022 FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille lille

Lille Nord