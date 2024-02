WORKSHOP : Atelier Popping Maison de quartier Théodore Monod GUYANCOURT, dimanche 31 mars 2024.

WORKSHOP : Atelier Popping Participez à un atelier Popping avec Linda Hayford, ambassadrice de cette technique de danse ! Dimanche 31 mars, 11h00 Maison de quartier Théodore Monod Sur réservation

*Avec Linda Hayford

*Linda Hayford – chorégraphe, artiste interprète, co-directrice du Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne – est reconnue comme une ambassadrice du popping : c’est dans la rencontre des genres et des postures que sa danse évolue. C’est une danseuse accomplie dont la maîtrise technique indéniable sert une gestuelle forte, organique où se mêlent popping, hip-hop et house dance.

Son solo inaugural, Shapeshifting, matérialise ce pouvoir que représente le passage d’une forme à une autre dans une fresque intimiste où les chimères se succèdent tour à tour. Sa démarche artistique interroge les métamorphoses physiques provoquées par les émotions humaines aussi diverses et brutes soient-elles.

Maison de quartier Théodore Monod 11 place Pierre Bérégovoy GUYANCOURT 01 30 44 50 80 – 01 30 44 38 54

