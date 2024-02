WORKSHOP : Atelier New style Centre social du Pont du Routoir – Espace Yves Montand Guyancourt, samedi 30 mars 2024.

WORKSHOP : Atelier New style Atelier danse en compagnie de Maria Mandy et Romuald Sellin Samedi 30 mars, 16h00 Centre social du Pont du Routoir – Espace Yves Montand Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T16:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Avec Maria Mendy et Romuald Sellin

Maria Mendy est bien connue des Saint-Quentinois, en tant que fondatrice de l’école de danse JADE et de sa propre compagnie qui lui a permis de créer plusieurs pièces, dont la dernière accueillie cette saison à la Ferme de Bel Ébat : La corde triple.

Elle se forme tout d’abord de façon autodidacte, s’ouvrant à la danse moderne, au classique et au contemporain. Diplômée d’état en tant que professeur en danse jazz, elle complète son parcours par de nombreux stages avec des chorégraphes internationaux (Wayne Barbast, Bruce Taylor, Gabin Nuissier…).

Romuald Sellin est codirecteur de l’école de danse JADE où il donne des cours de hip-hop et Newstyle. Il est également assistant de la chorégraphe Maria Mendy et interprète de sa compagnie et du Warriors Crew.

Centre social du Pont du Routoir – Espace Yves Montand 14, Rue Neil Armstrong 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Le Pont du Routoir Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 48 34 25 »}, {« type »: « email », « value »: « benjamin.guillot@ville-guyancourt.fr »}]

Atelier Danse