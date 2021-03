Rennes Epitech Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Workshop Angular à Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Workshop Angular à Epitech Rennes Epitech Rennes, 9 mars 2021-9 mars 2021, Rennes. Workshop Angular à Epitech Rennes

Epitech Rennes, le mardi 9 mars à 10:00

Workshop Angular animé par Liam, étudiant de 2e année à Epitech Rennes. Appréhender le framework Angular pour concevoir des applications web

Framework, développé par Google, open source écrit en JavaScript qui permet la création d’applications Web. Workshop Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-09T10:00:00 2021-03-09T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Epitech Rennes Adresse 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Ville Rennes