Paris Centre Paris Anim' Point du Jour Paris Workshop 18/25 ans été 2021 Centre Paris Anim’ Point du Jour Paris Catégorie d’évènement: Paris

Workshop 18/25 ans été 2021 Centre Paris Anim’ Point du Jour, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 18h à 20h

Le jeudi 8 juillet 2021

de 18h à 20h

Le jeudi 15 juillet 2021

de 18h à 20h

Le jeudi 26 août 2021

de 18h à 20h

gratuit

Cet été, découvrez les workshop pour les 18-25 ans ! 4 ateliers en entrée libre (réservation obligatoire), les jeudis de 18h à 20h : le 1er juillet : montage vidéo le 8 juillet : théâtre d’impro le 15 juillet : K-pop le 26 août : self defense Animations -> Atelier / Cours Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre Paris 75016

9 : Porte de Saint-Cloud (483m) 9 : Exelmans (653m)

Contact :actisce 01 46 51 03 15 http://actisce.org/index.php/pointdujour 0146510315 Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Geek;Sport

Date complète :

2021-07-01T18:00:00+02:00_2021-07-01T20:00:00+02:00;2021-07-08T18:00:00+02:00_2021-07-08T20:00:00+02:00;2021-07-15T18:00:00+02:00_2021-07-15T20:00:00+02:00;2021-08-26T18:00:00+02:00_2021-08-26T20:00:00+02:00

actisce

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' Point du Jour Adresse 1-9 rue du Général Malleterre Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Point du Jour Paris