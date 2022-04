WORKOFF#30 : Bourges, 4 mai 2022, Bourges.

WORKOFF#30 : Bourges

2022-05-04 – 2022-05-04

Bourges Cher

EUR Les rois mythomanes, la Méditerranée, les couleurs du deuil, tels sont les prochains sujets abordés et arborés par les quatre normands qui entre pop psychédélique, proto grunge et shoegaze s’inventent leur propre « summer of love ». Un deuxième album puissant, réverbéré, mélodieux puisant son inspiration et sa production des rencontres entre Giverny, Oregon, Evreux et New-York.

Pour écouter :

https://yousaidstrange1.bandcamp.com/album/thousand-shadows-vol-1

Pour voir :



+33 2 48 50 38 61

Antrepeaux

Bourges

