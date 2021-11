Workaholisme : Quand le travail devient une addiction SSTMC, 7 décembre 2021, Muret.

Workaholisme : Quand le travail devient une addiction

SSTMC, le mardi 7 décembre à 14:30

**Journées à rallonge, réponses aux mails ou aux appels 24 heures sur 24, grande exigence dans le travail, peu ou pas de loisirs… Et si c’était du workaholisme ?** **Le workaholisme, ou addiction au travail, désigne l’investissement excessif d’une personne dans son travai**l et la négligence de sa vie extra-professionnelle. Si cette addiction peut sembler synonyme de hausse de la productivité, elle est surtout **source de conséquences délétères pour le salarié et l’entreprise**, avec notamment une mauvaise intégration dans l’équipe de travail et un risque d’évolution vers un syndrome d’épuisement professionnel. Dans une société où l’implication au travail est valorisée, alors que le développement massif du télétravail a brouillé les limites entre vie professionnelle et vie privée, prévenir et identifier les signes de workaholisme devient toujours plus important. **Passion ou addiction ?** Que vous soyez concerné ou pour accompagner un salarié, **découvrez avec ce webinaire l’addiction au travail et ses caractéristiques, les facteurs de risques, les outils de dépistage et les aides pour en sortir.**

De l’implication excessive dans le travail à l’addiction, il n’y a parfois qu’un pas… Un webinaire pour repérer et prévenir cette addiction, et connaître les aides pour en sortir.

SSTMC 12 Avenue du Président Vincent Auriol, 31603 Muret Muret Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T14:30:00 2021-12-07T15:00:00