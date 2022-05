Work Songs

Concert autour des musiques de Nat Adderley, Piers Faccini et des Musiques traditionnelles issues des champs de travail lors de la période de l'esclavage aux États-Unis. Avec le chœur du Collège Lumière de Besançon.

