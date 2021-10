Roubaix MIE de Roubaix Nord, Roubaix Work in progress MIE de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Work in progress

MIE de Roubaix, le vendredi 19 novembre

MIE de Roubaix, le vendredi 19 novembre à 09:30

Vous êtes à la recherche d’un stage, d’une alternance ou d’un emploi dans le secteur du **numérique** et vous rencontrez des difficultés à trouver les entreprises qui recrutent ? Il existe des méthodes pour améliorer la visibilité de votre candidature auprès des recruteurs. Notre coach emploi vous propose **un atelier pour vous donner les outils nécessaires à votre démarche de prospection** : * Booster son CV * Personnaliser sa lettre de motivation * Trouver les entreprises qui recrutent * Prendre contact avec un RH * Relancer sa candidature * Préparer son entretien de motivation : comment être convainquant ? N’hésitez pas à vous inscrire au prochain atelier pour augmenter vos chances de trouver votre futur job ! ### Intéressé(e) ? **Selon les évolutions sanitaires, cet atelier pourra se faire en visioconférence.** Inscrivez-vous sur ce lien : [https://outlook.office365.com/owa/calendar/AteliersMiE@mie-roubaix.fr/bookings/](https://outlook.office365.com/owa/calendar/AteliersMiE@mie-roubaix.fr/bookings/)

Sur inscription (possiblement en visioconférence)

MIE de Roubaix 78B boulevard du général Leclerc 50100 Roubaix

2021-11-19T09:30:00 2021-11-19T12:00:00

