World clean up day, la journée mondiale du nettoyage de notre planète, est un rendez-vous annuel citoyen qui existe depuis 2017 en France. Sensibilisons les citoyens et fédérons tous les acteurs pour mieux produire, mieux consommer, mieux et moins jeter. À Chantepie ———– Le magasin Leroy Merlin Chantepie vous donne rendez-vous à cette occasion, le samedi 18 septembre de 10h à 12h pour un nettoyage collectif de la zone des Loges/Logettes. Rencontrer de nouvelles personnes, échanger, apprendre, rire, sortir de son quotidien, vivre une nouvelle expérience… Un ramassage c’est tout ça à la fois ! **On remets ça le lendemain !** Une initiative à mettre en lien avec celle du Conseil municipal des jeunes qui propose une journée de nettoyage chaque trimestre. [Prochain rendez-vous ? Le 19 septembre !](https://chantepie.fr/blog/event/recolte-de-dechets/) Avec Leroy Merlin Leroy Merlin 18 allée de guerlédan chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

