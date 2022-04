Worakls Orchestra Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Worakls Orchestra Zénith Nantes Métropole, 15 octobre 2022, Saint-Herblain. 2022-10-15

Horaire : 20:00

Gratuit : non 38 € à 63 € BILLETTERIES : – www.zenith-nantesmetropole.com, shotgun.live Concert. “Ce que je pensais être un aboutissement, n’était en fait qu’un commencement. Le mélange de ces deux mondes, classique et électronique, m’ont ouvert la porte d’un univers infini. C’est cette sensation de liberté que je veux faire ressentir à mon public à travers ce nouveau show.” Après trois longues années d’attente, Worakls revient sur scène pour présenter sa nouvelle interprétation de son projet “Worakls Orchestra”. Accompagné d’un orchestre de 20 musiciens, Worakls reprend la route pour une nouvelle aventure complètement revisitée, en vue de présenter une version inédite de son show qui a déjà séduit près de 100.000 personnes à travers l’Europe en 2019. Plus qu’un nouveau show, c’est l’aboutissement d’un artiste inimitable, dont les inspirations touchent toutes les générations de mélomanes. Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

