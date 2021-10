Woodstock ’69 / Nuit Hippie du Supersonic SUPERSONIC, 29 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 29 octobre 2021

de 23h à 6h

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

Woodstock ’69, la Nuit Hippie du Supersonic

Il fût un temps où l’innocence, l’amour, les psychotropes et la musique donnèrent naissance à un des festivals les plus mythiques de l’histoire, Woodstock. Une petite part d’histoire à laquelle on rend hommage pour une belle nuit très flowerpower.

– Live Tribute à 1h par Lloyd

– Dj set de Ed Bertram et Alex Croq

Si tu aimes: LOVE / JANIS JOPLIN / THE DOORS / JEFFERSON AIRPLANE / JIMI HENDRIX / THE WHO / THE BEATLES / SLY AND THE FAMILY STONE / TEN YEARS AFTER / GRATEFUL DEAD / CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL / SANTANA / MAMAS & PAPAS / THE KINKS / CREAM / THE BYRDS / LED ZEPPELIN / THE TURTLES / BOB DYLAN / CANNED HEAT / OTIS REDDING…

Pour commencer à t’ambiancer, c’est par ici : https://open.spotify.com/playlist/6lHur08Sf1aw4FnaW48OzF

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/1YwZfcQOM

