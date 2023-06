Woodland festival Woodland Festival Caujac, 26 août 2023, Caujac.

Le Woodland Festival revient pour une nouvelle année complètement déjantée.

Oublie tes repères, on replonge dans les années folles 70s du Nevada. Enfile ta plus belle chemise à fleur, ton bob et tes lunettes colorées et vient faire vibrer la forêt à l'unisson.

Afin de faire des rencontres et en prime de remporter un golden tickets pour pouvoir faire tourner la roulette géante, Si tu trouves ta moitié, tu passes au token et c'est win ? et enfin, qui de mieux pour célébrer avec ton binôme de carte avec qui tu vivras le festival ou pour la vie, qui sait ?

Pour le confort de tous les festivalier(ère)s, 2 points d’eau sont présents en libre service dans l’enceinte du festival, tout comme des casiers de rangements sécurisés, des bornes de recharges pour téléphone, ainsi que des WC séparés. Une Safe Team, en plus de nos secouristes, sera présente pour t’accompagner dans la sûreté et la bienveillance. Tu peux également venir en navettes depuis la gare d’Auterive ou faire du covoiturage sur le groupe Woodland Festival 2023

Embraque avec nous pour en plein milieu des bois ?

➤ Au milieu des bois

➤ 2 scènes

➤ 16 artistes

➤ DJ internationaux et nationaux

Ilario Alicante / Chicks Luv Us & More

➤ 20h en continu (After jusqu’à 10h dimanche)

➤ Écran géant

➤ Scénographie

➤ Chill Zone

➤ Performers

➤ Camping gratuit

➤ Navettes depuis là gare

➤ Mariage Elvis

➤ Roulette Géante

➤ 2 Foodtrucks

➤ Déguisement : 70’S 80’S

Vous connaissez le dicton : ce qui se passe à Vegas reste à Vegas.

➤ Ilario Alicante

➤ Chicks Luv Us

➤ YYVNG

➤ Rollerz

➤ Ben Candel

➤ Blandine

And more ….

Info prochainement

? Early : 25€

? Second : 35€

? Last & JJ : 45€

Ouverture de la billetterie

Découvre l'ensemble de nos évents 2023

https://eventlink.to/painbenit ?

Woodland Festival 835 route de Miremont 31190 Grazac Caujac 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://eventlink.to/painbenit »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T16:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:59:00+02:00

2023-08-27T00:01:00+02:00 – 2023-08-27T10:00:00+02:00