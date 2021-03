WOODKID Zénith de Toulouse, 6 février 2021-6 février 2021, Toulouse.

Communiqué de la production du 08 octobre 2020 :

« En raison du contexte sanitaire et des mesures relatives à la lutte contre la propagation du covd-19, Woodkid et Junzi Arts se voient dans l’obligation de reporter les dates de Zénith de la tournée de Woodkid.

Le concert initialement prévu le 8 février 2021 au Zénith Toulouse Métropole est reporté au 31 octobre 2021.

Les billets achetés restent valables pour les dates de report sans échange.

Nous invitons les personnes ne pouvant se rendre aux concerts reportés de se rapprocher de leur point de vente dès demain et avant le 30 novembre 2020 pour se faire rembourser. »

De Woodkid on savait déjà qu’il faisait le pont entre l’ancien et le nouveau monde. Pas seulement parce que le français épingle à son palmarès des collaborations avec les étoiles les plus scintillantes de la culture pop – de Lana Del Rey à Drake en passant par Rihanna et Pharrell. Mais aussi parce qu’il est l’un des rares artistes à penser la transversalité de toutes les disciplines qui le fascinent et entre lesquelles il ne veut pas avoir à trancher, curieux de tout.

Avec un seul album « The Golden Age » il inscrivait son empreinte musicale et visuelle dans un succès critique et public.

De son prochain album, annoncé pour juin 2020, Woodkid a dévoilé le premier titre « Goliath » accompagné d’un clip titanesque reprenant le mythe de David contre Goliath avant de présenter « Pale Yellow ».

C’est sur scène que son univers prend toute son ampleur, rythmé par ses hymnes épiques, Woodkid s’inscrit dans la lignée des plus grands.

