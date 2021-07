Paris Jardin du Trocadéro Paris Woodkid et la force d’inspiration des Jeux Jardin du Trocadéro Paris Catégorie d’évènement: Paris

Woodkid et la force d'inspiration des Jeux Jardin du Trocadéro, 8 août 2021, Paris.

Woodkid donnera un concert exceptionnel gratuit à Paris, le 8 août au Live des Jeux des jardins du Trocadéro, à l’issue de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo 2020. A l’occasion de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la France deviendra officiellement le prochain pays hôte des Jeux Olympiques d’été, après 100 ans d’attente. Paris 2024 s’est entouré de l’artiste Woodkid pour composer la musique originale de cette cérémonie exceptionnelle, enregistrée avec l’Orchestre National de France et la Maîtrise de Radio France. Véritable virtuose – auteur-compositeur-interprète, vidéaste – Yoann Lemoine, dit Woodkid, conçoit de véritables tableaux musicaux sons et lumières. Avec ses trois nominations aux Grammy Awards et ses collaborations avec des artistes de renommée mondiale (Lana del Rey, Katy Perry, Drake, …) il fait rayonner la France à l’international. Rendez-vous le 8 août prochain Le passage de relais officiel entre Tokyo 2020 et Paris 2024 sera l’un des temps forts de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques qui se déroulera le 8 août prochain au stade olympique de Tokyo. A l’issue d’une séquence au cours de laquelle la Gouverneure de Tokyo remettra officiellement le drapeau olympique à la Maire de Paris, Anne Hidalgo, Paris 2024 donnera un avant-goût de son ambition festive avec une séquence artistique unique. Pour accompagner ce passage de relais et profiter de la joie de se retrouver après les difficultés des derniers mois, Paris 2024, la Ville de Paris et le CNOSF, proposeront le Live des Jeux à Paris, aux jardins du Trocadéro, un espace de retransmission, de pratique sportive et de célébration tout au long des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le 8 août, les festivités se clôtureront par un concert de Woodkid gratuit sur le site du Live des Jeux. Le titre produit par Universal Music France – Virgin Records et Paris 2024 sera disponible sur toutes les plateformes dès le 6 août. Concerts -> Autre concert Jardin du Trocadéro Place du Trocadéro-et-du-11-Novembre Paris 75016

