WOODEN HEADS Salle de Montission à Saint Jean le Blanc, 27 février 2022, Saint-Jean-le-Blanc.

WOODEN HEADS

Salle de Montission à Saint Jean le Blanc, le dimanche 27 février à 17:00

* Olivier Beuffe (trombone & leader) * Jérôme Etcheberry (trompette) * Guy Bonne (clarinette) * Sebastien Girardot (contrebasse) * Enzo Mucci (guitare) * Guillaume Nouaux (batterie) ### **Wooden Heads** c’est la perfection du trio trompette, clarinette, trombone accompagné par une section rythmique non moins parfaite. Cette façon de jouer a été inventée à La Nouvelle Orléans où le jeux collectif est privilégié. C’est le trombone qui a la partie la plus délicate et la plus structurante dans cette musique et Olivier Beuffe est parfait dans ce rôle. Il s’est entouré de cinq musiciens habitués de nos concerts car, en France, il est difficile de trouver mieux ou même aussi bons ! **Venez découvrir Olivier Beuffe, un très grand trombone et une personnalité atypique !**

Prix des places: 10€ (-12 ans) 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée: https://www.billetweb.fr/wooden-heads Prévente à l’Office du Tourisme d’Orléans

Salle de Montission à Saint Jean le Blanc 150 Avenue Jacques Douffiagues 45650 Saint Jean le Blanc, Saint-Jean-le-Blanc Loiret



