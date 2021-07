Ensisheim Ensisheim Ensisheim, Haut-Rhin Wood Stock : live guitares Ensisheim : The Maniax Ensisheim Ensisheim Catégories d’évènement: Ensisheim

Ensisheim Haut-Rhin Ensisheim EUR The Maniax + Monkey Inc. + Mines Floor Cowboys Nous sommes ravis de vous revoir, restons prudents, protégeons nous mais retrouvons nous en musique et en live dans votre salle ! Au programme : des talents locaux, du rock n’ roll, de la country folk rock et de la funk soul – un programme éclectique pour bien commencer l’été. Dès 16h, vous aurez accès au bar extérieur du profiter d’un verre, vous pourrez même en profiter pour visiter notre shop ! Ouverture de la salle de concert à partir de 20h pour un début des concerts à 20h30 ! THE MANIAX + MONKEY INC. + MINES FLOOR COWBOYS +33 3 89 76 51 83 The Maniax + Monkey Inc. + Mines Floor Cowboys Nous sommes ravis de vous revoir, restons prudents, protégeons nous mais retrouvons nous en musique et en live dans votre salle ! Au programme : des talents locaux, du rock n’ roll, de la country folk rock et de la funk soul – un programme éclectique pour bien commencer l’été. Dès 16h, vous aurez accès au bar extérieur du profiter d’un verre, vous pourrez même en profiter pour visiter notre shop ! Ouverture de la salle de concert à partir de 20h pour un début des concerts à 20h30 ! dernière mise à jour : 2021-06-24 par

