Wood Peaks + Nobody's Cult Hydre en scène

Seine-Maritime

Wood Peaks + Nobody’s Cult Hydre en scène, 25 février 2022, Le Trait. Wood Peaks + Nobody’s Cult

Hydre en scène, le vendredi 25 février à 20:30

**WOOD PEAKS** Wood Peaks, c’est l’ambition de redonner au chant une place centrale tout en revenant aux fondements de la musique : raconter des histoires aux gens. Un agréable mélange de vintage et de modernité qui rend les morceaux intemporels. **Piano et chant** : Amandine Samwill Guitare et chant : **Anthony Buque** **NOBODY’S CULT** Ce quatuor Indie-Rock rouennais/parisien s’est formé en 2015. Puisant son inspiration autant du côté du songwriting de John Lennon, Kurt Cobain, ou Elliott Smith, que des productions de Nine Inch Nails, Radiohead, Portishead ou encore QOTSA, le groupe s’affranchit finalement des carcans stylistiques et développe sa propre voix à travers une identité sonore unique. **Musiciens** : Vincent Fabert, Matteo Casati, Elena Azevedo Da Silva, Gregory Jacques, Justine Bejury

3€ à 8€

Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:30:00

