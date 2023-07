Visite du Wood Cottage Wood Cottage Le Vésinet, 17 septembre 2023, Le Vésinet.

Visite du Wood Cottage Dimanche 17 septembre, 14h00 Wood Cottage Gratuit, entrée libre

Visite de la Maison commentée par les bénévoles de la Société d’Histoire du Vésinet.

Wood Cottage 122 boulevard des États-Unis 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr Bel exemple de « maison fabriquée » ( sorte de « folie » où se mêlent les caractéristiques gothiques, classiques et anglaises). Construit en 1864 par l’architecte Tricotel, plus de 40 ans ont été nécessaires à la propriétaire actuelle pour réhabiliter l’édifice, ses annexes et le parc laissés à l’abandon après la guerre. RER A Le Vésinet-Le Pecq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

