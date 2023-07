Exposition sur les Quartier « Charmettes » et « République » Wood Cottage Le Vésinet Catégories d’Évènement: Le Vésinet

Yvelines Exposition sur les Quartier « Charmettes » et « République » Wood Cottage Le Vésinet, 17 septembre 2023, Le Vésinet. Exposition sur les Quartier « Charmettes » et « République » Dimanche 17 septembre, 14h00 Wood Cottage Gratuit, entrée libre Exposition sur deux des quartiers de la Ville « Charmettes-Merlettes » et « République » de la Société d’Histoire du Vésinet Wood Cottage 122 boulevard des États-Unis 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 01 30 15 88 84 http://www.levesinet.fr Bel exemple de « maison fabriquée » ( sorte de « folie » où se mêlent les caractéristiques gothiques, classiques et anglaises). Construit en 1864 par l’architecte Tricotel, plus de 40 ans ont été nécessaires à la propriétaire actuelle pour réhabiliter l’édifice, ses annexes et le parc laissés à l’abandon après la guerre. RER A Le Vésinet-Le Pecq Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Vésinet, Yvelines Autres Lieu Wood Cottage Adresse 122 boulevard des États-Unis 78110 Le Vésinet Ville Le Vésinet Departement Yvelines Lieu Ville Wood Cottage Le Vésinet

Wood Cottage Le Vésinet Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vesinet/