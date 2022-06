Wonsembe Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Catégories d’évènement: Isère

Saint-Quentin-Fallavier

Wonsembe Saint-Quentin-Fallavier, 8 juillet 2022, Saint-Quentin-Fallavier. Wonsembe

City stade et stade de la gare Rue Bellevue avenue de la gare Saint-Quentin-Fallavier Isère Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère Rue Bellevue City stade et stade de la gare

2022-07-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-08 20:30:00 20:30:00

Rue Bellevue City stade et stade de la gare

Saint-Quentin-Fallavier

Isère Saint-Quentin-Fallavier Les membres de Wonsembe ont investi la rue comme lieu d’échange dans leurs différentes spécialités : Ils sont acrobates, porteurs, voltigeurs, adeptes du Parkour, du Tricking et des arts du cirque.

Vu à la télé! festivites@sqf38.fr +33 4 74 94 88 00 https://www.st-quentin-fallavier.fr/TPL_CODE/TPL_EVENEMENTSQF2018/PAR_TPL_IDENTIFIANT/2457/1529-spectacle-de-hip-hop-acrobatique.htm?fromThematique=1 Rue Bellevue City stade et stade de la gare Saint-Quentin-Fallavier

dernière mise à jour : 2022-06-28 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Quentin-Fallavier Autres Lieu Saint-Quentin-Fallavier avenue de la gare Adresse Saint-Quentin-Fallavier Isère Office de Tourisme CAPI - Porte de l'Isère Rue Bellevue City stade et stade de la gare Ville Saint-Quentin-Fallavier lieuville Rue Bellevue City stade et stade de la gare Saint-Quentin-Fallavier Departement Isère

Saint-Quentin-Fallavier avenue de la gare Saint-Quentin-Fallavier Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin-fallavier/

Wonsembe Saint-Quentin-Fallavier 2022-07-08 was last modified: by Wonsembe Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier avenue de la gare 8 juillet 2022 City stade et stade de la gare Rue Bellevue avenue de la gare Saint-Quentin-Fallavier Isère Office de Tourisme CAPI - Porte de l'Isère

Saint-Quentin-Fallavier Isère