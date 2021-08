Marseille Parc de Maison Blanche Bouches-du-Rhône, Marseille Wondersoul Parc de Maison Blanche Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

WONDERSOUL est un groupe de reprises qui parcourt le meilleur de la soul, du funk et du disco. Le groupe rend hommage aux artistes comme Stevie Wonder, James Brown, Michael Jackson, Aretha Franklin, ou encore Jamiroquai et Bruno Mars. La performance live de Wondersoul produit à chaque concert un cocktail de musique populaire et entraînante avec laquelle vous ne pourrez résister à l’envie de chanter et danser avec eux. Avec: Marjorie SEMAH: chant Elie JOURBAJIAN: guitare Yoann COLOMB: basse Éric BORRELLY: clavier Laurent LOPICO: saxophone Clément MOULIN: trompette Sylvain GREDIN: batterie

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire

♫SOUL FUNK♫ Parc de Maison Blanche 150 Boulevard Paul Claudel, 13009 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

