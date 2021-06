Wondersoul L’Arlequin, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Marseille.

Wondersoul

L’Arlequin, le dimanche 4 juillet à 14:30

Wondersoul est un groupe de reprises qui parcourt le meilleur de la soul, du funk et du disco. Le groupe rend hommage aux artistes comme Stevie Wonder, James Brown, Michael Jackson, Kool & The Gang, Earth Wind & Fire ou encore Jamiroquai et Bruno Mars. La performance live de Wondersoul, produit à chaque concert un cocktail de musique populaire et entrainante avec laquelle vous ne pourrez résister à l’envie de chanter et danser avec eux ! Avec : Marjorie WNEK : chant Aouicha BELAID : choeur Élie JOURBAJIAN : guitare Yoann COLOMB : basse Éric BORRELLY : clavier Laurent LOPICO : saxophone Philippe CHALOIN : trompette Clément MOULIN : trompette Sylvain GREDIN : batterie [https://www.youtube.com/channel/UCXsvNT-2MKlYk1Kw0dU3FGA](https://www.youtube.com/channel/UCXsvNT-2MKlYk1Kw0dU3FGA) INFORMATIONS PRATIQUES P.A.F: 10€ (5€ enfants de moins de 10 ans) Billetterie sur place ou en prévente au 06 14 44 28 81 ou par mail: [colombyoann@gmail.com](mailto:colombyoann@gmail.com) Buvette et restauration sur place Stationnement parking de La Poste DEROULEMENT DE L’EVENEMENT: CONCERT DE FIN D’ANNEE des élèves de Yoann COLOMB pédagogue et enseignant en basse et guitare. 1ère Partie: THE STUDENTS (reprises Pop/Rock) composés d’élèves et musiciens intervenants. Avec: Ethan BASILE: basse Lenny BASILE: guitare Anatole CAULET: basse Yoann COLOMB: guitare Lionel COLOMB: batterie Stéphanie DELAPORTE: guitare Romain GARRIDO: basse Maé LONG: piano Bernard MASSONI: basse Cyrielle RAMAROSON: chant Maxime SUEUR: batterie 2ème partie: WONDERSOUL (Tribute Soul/Funk) + Guests Guests: Ethan BASILE: basse Lenny BASILE: guitare Michel GAGLIANO: basse Romain GARRIDO: basse Jeanne MORZUCH: basse Elodie SALICETI: basse Jérôme SEBASTIANI: basse

10€ (5€ enfants de moins de 10 ans)

♫SOUL FUNK♫

L’Arlequin 8 avenue de château Gombert 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T14:30:00 2021-07-04T17:00:00