L'ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente WONDERLAND SYLVAIN HUCRelecture d'Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll, ce projet chorégraphique se qualifie comme une écriture des espaces. Au-delà d'un spectacle de danse, il s'agit d'une expérience sensorielle globale qui se joue de nos perceptions. Wonderland explore avec le corps de deux interprètes, les caractéristiques plastiques des espaces lumineux, sonores et scéniques qui en construisent l'écriture. Abondamment nourri des arts visuels, Sylvain Huc déplace ici sa pratique dans une esthétique relationnelle. S'il ne faudra pas chercher dans Wonderland une illustration littérale du conte, il est possible en revanche d'y retrouver les principaux ingrédients : l'onirisme, l'enchantement, le cauchemar, la recherche d'identité, la métamorphose.Une chorégraphie de Sylvain HucInterprétationLouise LoubièreMathilde Olivares, en alternance avec Angelica ArdiotAssistants Mathilde Olivares, Fabrice PlanquetteLumières Julien AppertMusique Fabrice PlanquetteSpatialisation sonore Pierre-Olivier BoulantRégie générale et régie lumière Manfred ArmandTarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29

Louise Loubière

Mathilde Olivares, en alternance avec Angelica Ardiot Assistants Mathilde Olivares, Fabrice Planquette

Lumières Julien Appert

Musique Fabrice Planquette

Spatialisation sonore Pierre-Olivier Boulant

Régie générale et régie lumière Manfred Armand Tarif enfant : moins de 12 ans

Tarif jeune : moins de 25 ans Accessible aux PMR, parking à proximité

