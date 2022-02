WONDERLAND – SYLVAIN HUC Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

WONDERLAND – SYLVAIN HUC Blagnac, 18 février 2022, Blagnac. WONDERLAND – SYLVAIN HUC Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac

2022-02-18 11:00:00 – 2022-02-12 Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE

Blagnac Haute-Garonne Blagnac Dans ce pays des merveilles, l’expérience d’Alice comme celle du spectateur, est physique, colorée, primitive et contemporaine. Wonderland, territoire merveilleux où tout est possible, est avant tout un espace sans cesse changeant. DANSE

Attention expérience immersive intense dans un monde de couleurs plutôt troublant! On y tombe sans fin, on y perd la logique et le sens. Alors… ça vous tente?

Petit Théâtre Saint-Exupère, rue Saint Exupère, à l’angle de la rue Cantayre Blagnac.

Durée 45 minutes – A partir de 6 ans Dans ce pays des merveilles, l’expérience d’Alice comme celle du spectateur, est physique, colorée, primitive et contemporaine. Wonderland, territoire merveilleux où tout est possible, est avant tout un espace sans cesse changeant. Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Blagnac Adresse Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Ville Blagnac lieuville Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac Departement Haute-Garonne

Blagnac Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

WONDERLAND – SYLVAIN HUC Blagnac 2022-02-18 was last modified: by WONDERLAND – SYLVAIN HUC Blagnac Blagnac 18 février 2022 Blagnac Haute-Garonne

Blagnac Haute-Garonne