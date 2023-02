WONDERLAND, LE SPECTACLE ARENA DE NARBONNE, 23 mars 2023 00:00, NARBONNE.

WONDERLAND, LE SPECTACLE . De 2023-03-23 à 2023-03-23 20:00. Tarif : 39.0 59.0 euros

ARENA DE NARBONNE NARBONNE 11100 . EVENSTAR (licence : 2-1124793) PRESENTE ce spectacle Nous avons le regret de vous informer que la tournée Wonderland, initialement prévue de novembre 2022 à mars 2023 à travers la France, est ANNULÉE.Les personnes sont invitées à se rapprocher de leur point de vente afin de connaître les conditions de remboursement.WONDERLAND, LE SPECTACLE Découvrez « Wonderland », la tournée événement pour toute la famille ! Plus de 10 artistes magiciens sur scène parmi les meilleurs au monde : mentalisme, grande illusion, quick-change, laser, humour… Près de 2H de show pour un moment inoubliable. En tournée dans toute la France et le 16 Novembre 2022 à Paris, aux Folies Bergère. Site officiel : wonderland-lespectacle.com Facebook : @wonderlandlespectacle Instagram : @wonderlandlespectacle Il va falloir attendre quelques mois avant de vivre l’expérience Wonderland… Les incertitudes causées par le contexte actuel contraint la production de reporter la tournée Wonderland. Une nouvelle difficile à accepter mais qui permettra de présenter le spectacle dans les meilleures conditions. Les billets que vous avez en votre possession restent valables pour la nouvelle date, comme suit: – Les billets datés du 13 mars 2022 à 16h sont valables pour la séance du 16 novembre 2022 à 16h – Les billets datés du 13 mars 2022 à 20h sont valables pour la séance du 16 novembre 2022 à 20h Pour soutenir le secteur culturel, nous vous encourageons à les conserver. Toutefois, les spectateurs le souhaitant peuvent se faire rembourser en contactant leur revendeur. Date limite de demande de remboursement : 28 février 2022. L’équipe d’Evenstar vous remercie de votre compréhension et de votre confiance et espère vous retrouver très vite pour une tournée encore plus magique !.

