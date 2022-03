Wonderland Centre culturel – Théâtre des Mazades, 14 avril 2022, Toulouse.

Wonderland

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le jeudi 14 avril à 20:30

Danse —– **Cie Sylvain Huc** Wonderland, territoire merveilleux où tout est possible est avant tout un espace. Sans cesse changeant, il est ouvert, fermé, artificiel, naturel, étroit, profond ou infini. Alice habite cet espace en perpétuelle transformation, et y modifie constamment son corps. Ainsi, deux danseuses (tout en gémellité et opposition, gravité et apesanteur) déploient des systèmes chorégraphiques logiques et rigoureux, mais également sensoriels et physiques pour éprouver la plasticité du corps. **Séance scolaire (dès 6 ans) jeudi 14 avril à 14h30** **Chorégraphie** Sylvain Huc **Interprétation** Louise Loubière, Mathilde Olivares en alternance avec Angelica Ardiot **Collaboration à l’écriture chorégraphique** Mathilde Olivares **Assistant** Fabrice Planquette **Lumières** Julien Appert, Manfred Armand **Musique** Fabrice Planquette **Régie générale et régie lumière** Manfred Armand **Linge et son** Bernard Lévéjac ou Arnaud Clement **Maquillage** Gwendal Raymond **Costumes** Dorota Bakota **Production et communication** Rebecca Dutkiewicz **Administration** Sophie Lafont

Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



