WomenMatter La Gaîté Lyrique Paris, 12 mai 2023, Paris.

Du vendredi 12 mai 2023 au vendredi 07 juillet 2023 :

.Tout public. gratuit

Avec WomenMatter, les photojournalistes du collectif Dysturb mettent en lumière des portraits de femmes qui inspirent le changement et informent les nouvelles générations sur l’égalité et la diversité.

Carte blanche au collectif Dysturb

La photographie est une arme redoutable pour continuer à nous sensibiliser et à lutter pour le respect des droits des femmes et des minorités de genre dans le monde. L’atteinte au droit à l’avortement aux États-Unis nous rappelle cruellement à quel point les droits des femmes ou des minorités de genre à disposer de leur corps ne doivent jamais être considérés comme des acquis. De la Chine à Zanzibar, des États-Unis à l’Égypte, en passant par la Pologne et l’Argentine, #WomenMatter dévoile le regard singulier de femmes photographes qui capturent avec justesse le quotidien d’autres femmes inspirantes dans le monde. Un regard pluriel et un travail de terrain qui nous permet de nous décentrer et de nous informer sur des contextes géographiques, politiques et culturels multiples.

Conçue par Dysturb, collectif de photojournalistes qui a couvert pendant plus de quinze ans des conflits et des crises humanitaires, #WomenMatter est une longue série d’expositions, de performances et d’évènements pluridisciplinaires pour éveiller les consciences, provoquer des discussions et déconstruire les stéréotypes. Fondé en 2014, le collectif déploie des campagnes d’affichage dans les rues du monde entier, pour rendre visibles ce qui ne saurait être vu. À travers plus de 80 événements dans 30 pays, et 50 villes, il nous sensibilise sur des grandes causes telles que l’égalité des genres, l’inclusivité, la positivité corporelle, la diversité, le changement climatique, les migrants et les réfugiés. Leurs actions, à destination du grand public, sont réalisées avec le soutien de partenaires engagés comme Band of sisters, la Maison des femmes, UNFPA ou encore Women Photograph.

