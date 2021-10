WomenBeats#3 : LA PERLA + Sharouh +guests • 03.11.21 • MAINS D’ŒUVRES Mains d’Œuvres, 30 octobre 2021, Saint-Ouen-sur-Seine.

WomenBeats#3 : LA PERLA + Sharouh +guests • 03.11.21 • MAINS D’ŒUVRES

Mains d’Œuvres, le samedi 30 octobre à 19:30

Des femmes ingénieuses, des rythmes magnétiques et des beats tumultueux, WomenBeats revient pour une troisième édition. Les territoires d’Amérique Latine, du Maghreb et du Moyen-Orient seront réunis lors de cette soirée qui invitera les influences afro-colombiennes de LA PERLA BOGOTA et celles judéo-arabes de SHAROUH à partager l’affiche. ⚡️ WomenBeats est une initiative de diffusion et de soutien aux projets musicaux émergents portés par des femmes. Il œuvre pour la redécouverte de rythmes et sonorités traditionnels extra-occidentaux, et pour l’innovation musicale à travers la fusion d’éléments acoustiques et électroniques. ▬▬▬▬ PROGRAMMATION ▬▬▬▬ ? LA PERLA L’histoire de La Perla est celle de femmes artistes, disciples de la tradition musicale des caraïbes colombiens, qui se sont rencontrées durant la dernière décennie, pour cultiver, récolter et partager un héritage culturel confluant dans des espaces d’innovation, jusqu’à produire un son original avec une attitude et un charisme très singulier. Diana San Miguel, Karen Forero et Giovanna Mogollón sont toutes multi-instrumentistes et vocalistes. Sélectionnées au prestigieux WOMEX 2021, elles reviennent enfin en France pour notre plus grand plaisir ! [https://open.spotify.com/artist/1CJIcvG0AwRBiclbftNcDp](https://open.spotify.com/artist/1CJIcvG0AwRBiclbftNcDp) ? SHAROUH DJ et productrice méditerranéenne, Sharouh invite l’électro à se mélanger aux musiques du Maghreb au Moyen-Orient en passant par la Grèce et la Turquie. Ses remixes de pépites judéo-arabes et du girl power maghrébin font parfois place à des touches afro / acid / punk dans des sets vibrants où des samples de discours féministes côtoient percussions orientales et synthés analogiques. [https://soundcloud.com/sharouh](https://soundcloud.com/sharouh) ? & GUESTS ▬▬▬▬ STANDS ▬▬▬▬ • Œuvre de Dalel Ouasli sérigraphiée sur totebags en édition limitée par Roman Rolo. • Vente de posters et cartes postales tirées des oeuvres de l’illustratrice Aude Nasr (Ahlan my Darlings) et de l’artiste pluridisciplinaire Maral Bolouri. Les bénéfices de la vente seront reversés à l’association Afrane (Amitié Franco-Afghane). ? ?????? ?’?????? – Afrane opère en Afghanistan depuis plus de quarante ans pour améliorer l’accès à l’éducation de la jeunesse afghane et notamment des filles. Depuis la prise de Kaboul, l’ONG apporte également un soutien aux afghans et afghanes qui se sont réfugié·e·s en France. Un stand de mezze syriens sera également sur place pour se restaurer. ? DALEL OUASLI Née aux abords d’une Méditerranée riche de brassages et de végétation, l’artiste-peintre concentre en ses toiles et nombreuses autres créations, l’âme de sa dolce vita française. ? AUDE NASR Aude a collaboré avec l’artiste Quetzal à l’occasion d’une campagne en soutien au peuple afghan. Son univers nocturne est à découvrir ici : [https://cutt.ly/4Eyrk6g](https://cutt.ly/4Eyrk6g) ? MARAL BOLOURI Dans sa série “Un-mothering”, Maral utilise d’anciennes photos de famille pour engager une réflexion sur l’amour maternel et la séparation. En lire plus sur son travail ici : [https://cutt.ly/tEyrxLU](https://cutt.ly/tEyrxLU) ? Illustration par Luce Viot ? Logo par Agathe Lehoux ▬▬▬ PARTENAIRES ▬▬▬▬ SACEM ▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬ **Mercredi 3 novembre 2021** Ouverture des portes 19h30 – début des concerts à 20h Tarifs : 8€ tarif réduit (adhérent.e) / 10€ en prévente / 12€ sur place **Mains d’Œuvres** 1, rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen ↱ Accès à pied depuis les métros Garibaldi ligne 13 (10 min), Porte de Clignancourt ligne 4 (15 min) et Mairie de Saint-Ouen ligne 14 (12 min) Mains d’Œuvres met en œuvre les mesures nécessaires au respect des consignes sanitaires liées au COVID19. ▬▬▬▬ WOMENBEATS / DÉRIVES STUDIO ▬▬▬▬ Suivez-nous ! DERIVES STUDIO [http://derives.studio](http://derives.studio) facebook.com/derives.studio instagram.com/derives.studio

Tarifs : 8€ tarif réduit (adhérent.e) / 10€ en prévente / 12€ sur place

Tour du monde du défrichage musical au féminin

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T19:30:00 2021-10-30T23:59:00