WomenBeats #7 Petit Bain, 27 juin 2023, Paris.

Le mardi 27 juin 2023

de 18h00 à 22h00

.Tout public. payant Sur place : 12 EUR Prévente : 8 EUR

Dérives Studio et Petit Bain présentent :

Artistes ingénieuses, charismes magnétiques, rythmes frénétiques, les tumultueuses soirées WomenBeats reviennent à Petit Bain mardi 27 juin pour la clôture de saison, de 18h à 00h !

Au programme : DJ set au soleil sur les quais dès 18h en partenariat avec Beats By Girlz France ; et on embarque dès 19h30 pour les showcases de nos lauréates de la saison 2022-23 !

WomenBeats est un dispositif de soutien aux artistes musiciennes émergentes dans les musiques actuelles, qui puisent dans des influences culturelles diverses. Elle œuvre pour la mise en lumière d’héritages culturels à travers la diffusion de projets fusion innovants, mêlant performance scénique et sonorités acoustiques et électroniques.

MACHKA (Globe-trotteuse onirique)

Machka est le projet électro-acoustique de l’artiste franco-colombienne Eléonore Reyes, traversant l’ambient mélancolique jusqu’à un breakbeat trance et mystique. Compositrice, productrice et multi-instrumentiste fascinée par les bruits du monde, elle joue avec production électronique, composition acoustique et field recording pour nous transporter subtilement vers des contrées faites d’inattendus, de rythmes cassés et de versatilité.

Globe-trotteuse des territoires de l’onirisme digital également DJ résidente chez Rinse France, Machka sort son premier album en juin 2023.

LA MANA (Chants mystiques et reggaeton)

La Mana compose et interprète sous le signe du feu, prête à brûler le patriarcat et autres démons avec ses mots. Artiste mexicaine, elle revisite les mythes aztèques et ses propres rêves en revendiquant la puissance des femmes et de la nature. Aimant surprendre et fusionner des influences sonores éclectiques et opposées, elle allie chant de lamentation, rap et reggaeton pour invoquer sa propre magie, son alchimie. Son premier EP verra le jour fin 2023.

NACÁR (Sortilèges afro-brésiliens et bass music)

Nácar est un projet franco-brésilien né de la rencontre aux confins du Nordeste brésilien entre l’autrice, compositrice, et instrumentiste brésilienne Kamila, et les musiciens français Jeff et Galäel. Entre deux mondes, Nácar fait fusionner la musique traditionnelle brésilienne comme le côco, le maracatu, le forró, et encore la samba avec des influences trap, la pop, trip-hop et drum n bass. Ce mélange singulier invoque la danse et l’introspection, abordant des sujets politiques comme la violence, le féminisme, la liberté d’expression et l’importance des cultures ancestrales.

SOUM-SOUM (Transe épicée, impros hybrides)

De la chaleur des percussions à l’acidité de riffs techno, Soum-Soum est la rencontre terriblement dansante entre la DJ Bobbi Watson et la percussionniste Mathilde Guimard. Improvisant des voyages sonores mêlant musiques électroniques et percussions live, le duo crée une transe contagieuse née de grammaires percussives traditionnelles (tziganes, africaines, latines…) d’influences électroniques techno, breakbeat, ambient et dark disco.

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (338m) Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (51.61m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://petitbain.org/evenement/womenbeats7/ https://www.facebook.com/events/770468458126606 https://bit.ly/womenbeats7_PetitBain

WomenBeats #7