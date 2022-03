WomenBeats #5 Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

WomenBeats #5 Le Hasard Ludique, 18 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 18 mars 2022

de 20h00 à 23h00

Des artistes ingénieuses, des rythmes magnétiques et des beats tumultueux, WomenBeats revient pour une cinquième édition pour la première fois au Hasard Ludique ! Retrouvez sur la scène du Hasard Ludique : · Morjane Ténéré

(lauréate du programme d’accompagnement WomenBeats) · Esinam · Paloma Colombe WomenBeats est une initiative de soutien aux projets musicaux émergents hybrides portés par des femmes. Elle œuvre pour la redécouverte de rythmes et sonorités traditionnels d’influences ethniques et culturelles différentes, et pour l’innovation musicale à travers la fusion d’éléments acoustiques et électroniques.​ Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-02-14/women-beats-5 https://www.facebook.com/events/3821508088073755/ Concert;Musique;Spectacle musical

Illustration par Reuss*Maureen Leprêtre

