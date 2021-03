Women Metronum Academy x shesaid.so x isdaT En ligne, 30 mars 2021-30 mars 2021, Toulouse.

ÉGALITÉ : LA MUSIQUE AUSSI

LA WOMEN METRONUM ACADEMY INVITE SHESAID.SO À L’ISDAT

### **TABLE-RONDE #1 – DÉCONSTRUIRE LES MÉCANISMES SEXISTES**

Table-ronde en live et en replay sur notre chaîne Youtube > [[http://bit.ly/3ej4m39](http://bit.ly/3ej4m39)](http://bit.ly/3ej4m39)

Tandis que #musictoo révèle des cas de violences sexistes et sexuelles, cette table ronde s’attachera à repérer comment le sexisme se traduit dans le secteur musical et à analyser pourquoi les inégalités perdurent. L’objectif étant de faire le point ce qui alimente encore la mécanique sexiste afin de mieux l’enrayer : comment se manifeste-t-elle, quelles conséquences a-t-elle sur les carrières des artistes, qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour que les choses changent.

**MODÉRATRICE :**

– **Jeanne-Sophie Fort**, membre de [shesaid.so](https://www.shesaid.so/france), responsable de la communication et des partenariats à [Les Siestes Electroniques](https://les-siestes.com/), formatrice pour [La Petite](https://www.lapetite.fr/). Jeanne-Sophie Fort sera modératrice sur cette table-ronde.

Après avoir étudié la sociologie des publics et les stratégies du développement culturel à l’Université d’Avignon, Jeanne-Sophie intègre en 2012 le festival Les Siestes Electroniques pour qui elle s’occupe, aujourd’hui encore, de la communication et des partenariats. En parallèle, elle conçoit et anime des formations pour La Petite, association militant pour l’égalité des genres dans le secteur culturel. Elle est membre de shesaid.so depuis 2019 et référente des actions du réseau en région toulousaine.

**INTERVENANTES :**

– **Emily Gonneau**, co-fondatrice de [Change de disque](https://www.changededisque.fr/)

Après une expérience de 4 ans en major, elle s’est établie à son compte. Elle est la fondatrice & directrice d’Unicum Music (label, éditions, management), de Nüagency (agence digitale, organisme de formation), Maîtresse de conférences à La Sorbonne, autrice du livre « L’artiste, le numérique et la musique » (ed. Irma-CNM), experte du programme européen JUMP et fondatrice de La Nouvelle Onde.

Présentation de Change de disque : collectif ouvert à tou.te.s pour lutter concrètement contre les problèmes structurels (rémunération, progression de carrière) et les violences systémiques (sexistes et sexuelles) dans la musique.

– **Sophie Rosemont**, journaliste aux [Inrocks](https://www.lesinrocks.com/), féministe, autrice d’ouvrage sur l’empowerment

Après de longues études littéraires à la Sorbonne et une spécialisation universitaire dans les médias, Sophie Rosemont se consacre au journalisme culturel. Autrice pour le Nouveau Dictionnaire du Rock de Michka Assayas (Robert Laffont, 2013), chroniqueuse pour « La Dispute » de France Culture, elle écrit dans les pages de Rolling Stone, Vogue, Les Inrocks ou encore Vanity Fair. Elle anime aussi le podcast « Ecouter les filles » pour Vanity Fair, conversation avec des artistes féminines revenant sur leur parcours, leur engagement et leurs désirs. La transmission lui étant chère, elle enseigne également à l’annexe française de Columbia University et en école de journalisme à Paris. À son actif, deux livres solos. Girls Rock (éditions Nil), est paru en 2019 et retrace les destins croisés de rockeuses devenues des figures mythiques ou confidentielles de la musique, avec pour but de raconter un grand récit de femmes puissantes souvent mésestimées. Black Power, l’avènement de la pop culture noire américaine (paru en 2020 aux éditions GM) raconte comment la musique, le cinéma, les arts plastiques ou la littérature ont nourri le black empowerment.

– **Pauline Grand D’Esnon**, journaliste et cheffe de rubrique au [Magazine NEON](neonmag.fr) qui a notamment couvert les enquêtes #musictoo

Journaliste et cheffe de rubrique au magazine NEON, Pauline Grand d’Esnon réalise des dossiers de couverture, des reportages et des enquêtes de société, souvent axés sur les inégalités de genre et les violences sexistes et sexuelles.

– **Tracy De Sá**, [artiste Hip Hop Creative](http://tracydesa.com/fr/accueil)

« Féministe évidente, fière dans un milieu hip hop régi par les hommes, Tracy déroute l’auditeur par ses changements de rythmes imprévus mais maîtrisés, le galvanise de ses rimes guerrières. Le fait sourire […]Lui parle d’amour, de vie, de doute. Lui raconte l’histoire d’une petite fille partie d’Inde, construite dans le chaos de milliers de kilomètres parcourus. » « Quand tu écoutes ma musique, tu respires une partie de moi, je peux être légère comme une brise l’été ou je peux te faire étouffer comme la fumée d’un bidi brulant. Je suis une mosaïque de cultures, de races, de traditions et d’énergies »​​​​​​​​​​ 1er Album « Commotion » 17/05/2019 chez Ovastand Records

Gratuit, en live et en replay sur notre chaîne Youtube > [[http://bit.ly/3ej4m39](http://bit.ly/3ej4m39)](http://bit.ly/3ej4m39)

