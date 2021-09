Women Metronum Academy Festival 2021 // Table-ronde #4 : Sœurs de musique Institut supérieur des arts de Toulouse, 2 octobre 2021, Toulouse.

Women Metronum Academy Festival 2021 // Table-ronde #4 : Sœurs de musique

Institut supérieur des arts de Toulouse, le samedi 2 octobre à 11:00

### **Samedi 30 septembre de 11h à 12h30 :** TABLE-RONDE #4 : Soeurs de musique ———————————- **ÉGALITÉ : LA MUSIQUE AUSSI** **LA WOMEN METRONUM ACADEMY INVITE SHESAID.SO À L’ISDAT** Dernière table-ronde du cycle : Égalité la musique aussi de la Women Metronum Academy. Expertes et artistes échangeront sur l’égalité dans la musique dans un format table-ronde dans le cadre du Women Metronum Academy Festival. **Table-ronde gratuite à l’institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT) et en live/replay** sur Facebook : [**@MetronumToulouse**](https://www.facebook.com/MetronumToulouse/) ━━━━ Dans ce milieu encore très misogyne qu’est l’industrie de la musique, la sororité a toujours été précieuse pour les artistes féminines Loin des clichés sur les « crêpages de chignons » qu’adorent (se) raconter les hommes, elles ont, au contraire, toujours tenu à se rencontrer, à échanger, à collaborer, à citer les œuvres des unes et des autres ; parfois même avec l’aide d’organismes dédiés à l’égalité des genres dans la culture. En témoigne le dispositif de mentorat de la Women Metronum Academy, conçu pour accompagner une nouvelle génération de musiciennes. Durant cette table ronde, les mentores **Flavia Coelho** et **Sônge** reviendront sur leurs expériences partagées avec l’énergie qu’on leur connaît. Elles échangeront aussi avec leurs mentorées, **Frieda** et **Sopycal**, afin de raconter ce qu’est le parcours d’une femme artiste, des débuts à l’accomplissement, les trucs et astuces pour mettre en lumière leur talent. Enfin, avec une nouvelle commission en charge de l’égalité Femmes / Hommes, le Centre National de la Musique élargira le propos en présentant les solutions et les moyens déployés à l’échelle nationale pour soutenir – à tout point de vue – les femmes artistes. – **Sophie Rosemont**, journaliste, féministe, autrice d’ouvrage sur l’empowerment, modératrice de la table-ronde. ━━━━ Table-ronde à **l’isdaT en live et en replay sur Facebook** **Entrée libre** Event Facebook : [[https://www.facebook.com/events/1266314983839657/](https://www.facebook.com/events/1266314983839657/)](https://www.facebook.com/events/1266314983839657/) — **_Pass sanitaire obligatoire :_** [**_[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)_**](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

