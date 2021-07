Women Metronum Academy Festival 2021// Sônge + Frieda + Thérèse Le Metronum, 2 octobre 2021, Toulouse.

### **Samedi 2 octobre de 20h30 à 23h :** Table-ronde WMA à l’isdaT dans le cycle “Egalité : la musique aussi” ——————————————————————– conçu par shesaid.so avec en modératrice Sophie Rosemont, journaliste, féministe, autrice d’ouvrage sur l’empowerment. _____________________ —————————————— Concert Sônge + Frieda + Thérèse ——————————– Après une année d’accompagnement professionnel, entre séances de coaching, de formations personnalisées et de résidences artistique et scénique, la mentorée [Frieda](https://www.facebook.com/iamfrieda), avec son aura de prêtresse des temps modernes qui délivre une soul puissante et libérée entre gospel, électro et hip-hop, montera sur scène aux côtés de sa mentore [Sônge](https://www.facebook.com/songemusic), l’incarnation de la nouvelle scène r’n’b française. Un concert inédit ! De plus nous aurons la chance d’accueillir la musicienne, styliste, modèle et militante [Thérèse](https://www.facebook.com/tcommetherese). Cette poupée-tigre tire en direction du ciel avec un laser gun à détentes multiples. Avec la foudroyante conviction d’avoir le droit de vivre mille vies en une. A l’image de son parcours, sa musique est libre, engagée, métissée, populaire et exigeante. [https://www.youtube.com/watch?v=PM0p1pnqgj4&ab_channel=Th%C3%A9r%C3%A8se%5BMusic%2Cfashion%2Cactivism%5D](https://www.youtube.com/watch?v=PM0p1pnqgj4&ab_channel=Th%C3%A9r%C3%A8se%5BMusic%2Cfashion%2Cactivism%5D) **Billetterie 2 octobre (10 / 14€) :** [**[https://metronum.festik.net/songe-frieda-therese/1](https://metronum.festik.net/songe-frieda-therese/1)**](https://metronum.festik.net/songe-frieda-therese/1) — Nos partenaires : shesaid.so France, La Petite, l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse, la Casa Encendida de Madrid, l’Institut Français, la Fondation Demathieu et Bard, et le Centre National de la Musique – CNM. — **Billetterie Pass Festival (32 / 44€) :** [**[https://metronum.festik.net/pass-festival-women-metronum-academy-festival/1](https://metronum.festik.net/pass-festival-women-metronum-academy-festival/1)**](https://metronum.festik.net/pass-festival-women-metronum-academy-festival/1) Event Facebook : [[https://www.facebook.com/events/166210925411882](https://www.facebook.com/events/166210925411882)](https://www.facebook.com/events/166210925411882) — Pass sanitaire obligatoire Plus d’informations sur : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

