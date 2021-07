Women Metronum Academy Festival 2021 // Sônge + DJ Flaca + Projection “Sisters with transistors” Le Metronum, 30 septembre 2021, Toulouse.

Le Metronum, le jeudi 30 septembre à 18:30

### **Jeudi 30 septembre de 18h30 à 23h :** BEFORE DJ-Sets de Sônge + DJ Flaca ———————————- [Sônge](https://www.facebook.com/songemusic), l’incarnation de la nouvelle scène r’n’b française et [Flaca](https://www.instagram.com/flacabangbang/), une DJ argentine résidente à Madrid, membre du gang CHICA, devenue une référence du monde urbain et latino à travers sa musique. Ses sets endiablés réunissent baile funk, cumbia, reggaeton, trap et autres sons hybrides issus des profondeurs de Soundcloud. [https://www.youtube.com/watch?v=GL-LlUCeMtE&t=6s&ab_channel=DJFLACA](https://www.youtube.com/watch?v=GL-LlUCeMtE&t=6s&ab_channel=DJFLACA) ______________________ ——————————————– Projection “Sister with transistors” documentaire musical de Lisa Rovner ———————————————————————— en partenariat avec [Visions Musicales](https://www.facebook.com/visionsmusicales/) et [Utopia Borderouge](http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/) + rencontre à l’issue du film Documentaire sur les pionnières de la musique électronique dont les expériences radicales du XXe siècle ont redéfini les frontières de la musique. Le film présente des musiciennes célèbres comme Wendy Carlos (Orange mécanique, Shining, Tron), Clara Rockmore, Suzanne Ciani, Laurie Spiegel, Pauline Oliveros, Delia Derbyshire, Daphne Oram, Éliane Radigue, Maryanne Amacher et Bebe Barron. La narratrice est Laurie Anderson, artiste pionnière de la musique électronique des années 1980. [https://www.youtube.com/watch?v=7r-3hlzpV7M&ab_channel=Metrograph](https://www.youtube.com/watch?v=7r-3hlzpV7M&ab_channel=Metrograph) Billetterie à venir (5€) — Nos partenaires : shesaid.so France, La Petite, l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse, la Casa Encendida de Madrid, l’Institut Français, la Fondation Demathieu et Bard, et le Centre National de la Musique – CNM. — **Billetterie Pass Festival (32 / 44€) :** [**[https://metronum.festik.net/pass-festival-women-metronum-academy-festival/1](https://metronum.festik.net/pass-festival-women-metronum-academy-festival/1)**](https://metronum.festik.net/pass-festival-women-metronum-academy-festival/1) Event Facebook : [[https://www.facebook.com/events/166210925411882](https://www.facebook.com/events/166210925411882)](https://www.facebook.com/events/166210925411882) — Pass sanitaire obligatoire Plus d’informations sur : [[https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)

