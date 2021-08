Women Metronum Academy Festival 2021 Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT), 29 septembre 2021, Toulouse.

Women Metronum Academy Festival 2021

du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre à Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT)

### Women Metronum Academy Festival 2021 Le Women Metronum Academy Festival aura lieu du 29 septembre au 2 octobre prochain ! 4 jours de festivités avec des concerts, projection, rencontres, dj-sets et exposition, fresque dans le patio par l’illustratrice Clémence Gouy, atelier sérigraphie, foodtrucks… sous le signe de la bienveillance, de l’inclusion et de la sororité. Ce festival viendra clôturer la première édition de notre dispositif d’accompagnement destiné aux femmes portant un projet solo dans le champ des musiques actuelles. Au programme : **Flavia Coelho, Sônge, Claire Laffut, Frieda, Sopycal, Laura Cahen, Flaca, Karimouche** (guest), **Thérèse**… et bien d’autres ! Après une année d’accompagnement professionnel, entre séances de coaching, de formations personnalisées et de résidences artistique & scénique, les mentorées de la Women Metronum Academy, Frieda et Sopycal, monteront sur scène aux côtés de leurs prestigieuses mentores Flavia Coelho et Sônge. Une occasion unique de célébrer la place des femmes dans la culture et de mettre en lumière leurs créations musicales et artistiques. **Stronger togetHER !** ### Programme * **Mercredi 29 septembre de 20h à 23h** : [Concerts de Claire Laffut et Laura Cahen](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=63440797) * **Jeudi 30 septembre de 18h30 à 23h** : Concerts de [Sônge, DJ Flaca et projection du documentaire musical « Sisters with transistors »](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=67554543) * **Vendredi 1er octobre de 20h30 à 23h30** : [Concerts de Flavia Coelho, Karimouche (guest) et Sopycal](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=22860396) * **Samedi 2 octobre de 20h30 à 23h** : Table ronde à l'[IsdaT](http://isdat.fr/) dans le cylce « Égalité : la musique aussi »(entrée libre), et [ concerts de Sônge, Frieda et Thérèse](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=86666044) Retrouvez également tout au long du festival une exposition de l’illustratrice engagée Clémence Gouy, invitée cette année à décliner toute l’identité visuelle de la Women Metronum Academy. _Les partenaires : shesaid.so France, La Petite, l’Institut supérieur des arts de Toulouse, la Casa Encendida de Madrid, l’Institut Français, la Fondation Demathieu et Bard et le Centre National de la Musique – CNM._ ![]() ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=72660283) ![]() ### Infos pratiques * Du 29 septembre au 2 octobre 2021. * Accès soumis à présentation d’un [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire), conformément aux décisions gouvernementales.

Pass Festival : 32€ / 44€

Institut supérieur des arts de Toulouse (ISDAT) 5 Quai de la Daurade, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



