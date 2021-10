Paris Le Carreau du Temple île de France, Paris Women and Smoke, California – Judy Chicago Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Women and Smoke, California – Judy Chicago Le Carreau du Temple, 17 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 17 novembre au 4 décembre 2021 :

samedi de 10h à 19h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 21h

gratuit

En écho du spectacle « Le Souper », Le Carreau du Temple projette « Women and Smoke, California » (1971-1972, 14min) de l’artiste Judy Chicago dans l’espace Videobox du mercredi 17 novembre au samedi 4 décembre 2021 en accès libre. Visite commentée les mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021 à 18h30. Le film Judy Chicago (née en 1939) est une artiste américaine révolutionnaire qui a œuvré pour une plus grande reconnaissance des femmes dans les arts visuels. La vidéo Women and Smoke, California, réalisée par Judy Chicago en 1971-1972, documente une série de performances que l’artiste a chorégraphiées dans le paysage californien. Combinant des corps colorés et des bombes fumigènes pour créer des tableaux hors de la toile, les scènes évoquent la puissance et le mystère des anciens rituels de déesses, une référence importante pour les artistes féministes qui voulaient se réapproprier une histoire de l’art dominée par les hommes. Selon l’artiste, “cela a tout adouci. Visite commentée Une visite commentée sera organisée les mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021 à 18h30. Videobox Videobox est un espace permanent dédié à l’art vidéo, situé dans un vestiaire du Carreau du Temple. Expositions -> Art Contemporain Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

