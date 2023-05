Wombo • NadjaNoise / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 22 mai 2023, Paris.

Le lundi 22 mai 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WOMBO

(Indie punk – Louisville, USA)

Today, Louisville Kentucky based trio, Wombo release and expanded version of their album, Fairy Rust via Fire Talk Records. ‘Fairy Rust & Selected Demos’ pulls together nine sketches, demos and fully fledged ideas that showcase the band’s recording process and act as a perfect companion piece to an album that Paste compliments the “thumping bass line and Chadwick’s gauzy vocals” and the FADER calles “a trove of dreams and secrets”.

NADJANOISE

(Spleen pop – Le Mans, FR)

Le cœur de Nadjanoise bat vite. Le duo court après des figures nocturnes et cueille dans ses textes, les objets étranges qu’elles égrènent sur leur passage.

Dans leur poursuite, ils nous entraînent dans des paysages cold-wave et oniriques. On traverse avec eux la plus sombre des nuits, illuminée par le son clair des guitares.

Mais le voyage nous mène aussi sur des sentiers familiers : ceux des mélodies colorées des Cure (The Top), des guitares scintillantes de Motorama (Calendar), et des harmonies mélancoliques de Nick Drake (Pink moon)…Enjoy the ride !

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



