« Woman » -Projection débat Mios

Mios

« Woman » -Projection débat Mios, 8 mars 2022, Mios. « Woman » -Projection débat Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Mios

2022-03-08 19:00:00 – 2022-03-08 22:00:00 Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente

Mios Gironde Mios EUR Mios s’engage pour l’égalité homme/femme !

La ville de Mios s’est engagée officiellement le 25 février dernier lors d’une conférence de presse pour l’égalité Homme/Femme. Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique générale du Vivre Ensemble.

La ville de Mios souhaite marquer sa volonté d’insuffler une culture égalitaire dans son organisation interne, puis à l’ensemble des miossais.ses par des actions co-construites.

Le 8 mars prochain, à l’occasion de la journée internationale des droits des Femmes, la ville organisera la Projection du film « Woman » de Yann Arthus-Bertrand.

Une séance ouverte à toutes et tous à partir de 19h à la Salle des Fête. Un débat suivra la projection qui permettra de partager les expériences et d'expliquer la démarche de la municipalité avec l'intervention de Mme Pichard, Directrice Générale des Services de la ville de Mios.

+33 5 56 26 66 21

ENLAPS (ENLAPS (Photographer) – [None]

Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Mios

