WOLFSHOW Espace culturel Robert-Doisneau, 14 avril 2022, Meudon.

Espace culturel Robert-Doisneau, le jeudi 14 avril à 20:30

WOLFSHOW est une introspection en livre pour 3 interprètes : un rappeur, une danseuse et un danseur. Le rap est nocturne. La danse est véloce. L’atmosphère visuelle est toute aussi urbaine que sauvage. Il s’agit de créer un monde furtif et élégant, avec une musique puissante et planante. A travers cette œuvre, KillAson renoue avec l’énergie des battles. La scénographie se compose d’une scène et d’un cercle dans la fosse afin de casser la dynamique 2D de la salle. La vidéo est projetée sur le murs de la salle : l’environnement modulera l’expérience. Le son est développé en octophonie : l’immersion du public est le mot d’ordre.

Danse et concert

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon



