Wolfoni – Concert rock blues Châtelaudren-Plouagat, 18 décembre 2021, Châtelaudren-Plouagat.

Wolfoni – Concert rock blues Brasserie la Riposte 27 Place de la République Châtelaudren-Plouagat

2021-12-18 – 2021-12-18 Brasserie la Riposte 27 Place de la République

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat

Nervous band rompu aux scènes bretonnes (Binic Folk Blues, UBU, Art Rock…) Wolfoni est un véritable trio. Pas de leader, chacun prend tour à tour le chant lead, épaulé par des chœurs et un classique, pour le genre, guitare / contrebasse / batterie. Originaire de Bretagne, les 3 compères jouent une musique énergique et électrique, généreux mélange de rockabilly et de blues-rock. Sur scène se succèdent compositions collectives du groupe et reprises intemporelles (Johnny Burnette, The Jiants, Delmore Brothers, Restless, Bo Diddley, Jody Reynolds et même Ramones revisités).

Fondé en 2016 à « l’arrache » pour remplacer un groupe sur le port de Binic le groupe est dès l’année suivante sur les scènes du «Binic Folk blues festival ». Le groupe compte aujourd’hui 2 albums à son actif dont « North Coast Killers » (IDO – Beast records- l’Autre distribution).

Dans un monde péniblement perturbé, les membres de Wolfoni sont déterminés à éradiquer l’ennui et brûler les planches, ce qui fait d’eux d’une manière pacifique, des Killers.

brasserielariposte@orange.fr +33 2 96 74 47 23 http://brasserielariposte.bzh/

