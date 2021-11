Wolfgang Schwaiger / Barbara Moser Théâtre de la Ville – Abbesses, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 16h à 17h

payant

Schubert magnifié

SCHUBERT La Belle Meunière, D. 795

On ne saurait espérer mieux que ce duo autrichien formé par le baryton Wolfgang Schwaiger, l’un des artistes lyriques les plus talentueux de sa génération, et la pianiste Barbara Moser, l’une des partenaires privilégiées de Natalie Dessay, de Placido Domingo ou des membres de l’Orchestre philharmonique de Vienne. Pour leur second concert au Théâtre de la Ville, ces deux lauréats Juventus s’emparent de l’un des plus beaux cycles de Lieder de l’époque romantique, Die Schöne Mullerin D. 795 de Schubert. Le compositeur, qui se sait à cette époque atteint d’une maladie incurable, met en musique vingt poèmes de Wilhelm Müller à propos d’un amour malheureux avec une maîtrise parfaite et une subtilité remarquable. Il ne fait nul doute que les deux interprètes en donneront une version magnifique.

WOLFGANG SCHWAIGER BARYTON

BARBARA MOSER PIANO

Concerts -> Classique

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (106m) 2, 12 : Pigalle (259m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Concerts -> Classique Étudiants;Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2022-03-26T16:00:00+01:00_2022-03-26T17:00:00+01:00

tdv