École de musique, le samedi 27 novembre à 20:00

Wolfgang chez Sofia ——————- ### Saison “A l’Est, du nouveau !” – un concert Quatuor en Liberté Le quatuor Zaïde a retrouvé une transcription inédite de la Flûte enchantée de Mozart, réalisée du temps de Beethoven. Elle est magnifique en quatuor, tout comme le 3e Razumovski de Ludwig. C’est Bach qui a inspiré ces variations à Gubaidulina, une très belle découverte. Un concert inédit de beaux quatuor à cordes.

12/8 €

Le quatuor Zaïde dans une belle et étonnante transcription de la Flûte enchantée de Mozart. Puis nous accompagnerons Wolfgang chez Sofia et Beethoven chez Razumovski. École de musique 94 rue corneille 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T21:30:00

