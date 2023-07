SEJOUR NATATION COMME UN POISSON DANS L’EAU! Woka Camping Vert Lagon Marnay, 31 juillet 2023, Marnay.

SEJOUR NATATION COMME UN POISSON DANS L’EAU! 31 juillet – 4 août Woka Camping Vert Lagon 465 €

Tu aimes l’eau? Ca te dirais d’apprendre à nager comme un vrai poisson? Ce séjour est pour toi! Au programme, des cours de nation tous les jours, mais aussi un cocktail d’activités sportives et ludiques. Et, bien sûr, veillées, soirées animées et plein d’autres aventures à venir vivre avec tes amis!

Un séjour pour faire le plein de sensations dans un cadre naturel.

Woka Camping Vert Lagon route de besancon 70150 marnay Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.sejours-francasdudoubs.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.81.63.47.19 »}, {« type »: « email », « value »: « sejourslsf@francas-doubs.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:00:00+02:00

Piscine natation

