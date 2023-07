SEJOUR MULTISPORT MARNAY Woka Camping Vert Lagon Marnay, 17 juillet 2023, Marnay.

SEJOUR MULTISPORT MARNAY 17 – 21 juillet Woka Camping Vert Lagon 365 €

Au programme de cette semaine, VTT, canoë-kayak et escalade. Des sports de plein air qui te feront rêver, mais tu t’amuseras aussi avec des sports insolites comme le Spike Ball. Tout cela accompagné de grands jeux et de veillées animées, auxquelles tu participeras avec tes amis!

Woka Camping Vert Lagon route de besancon 70150 marnay Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

VTT Canoë-kayak

