Outdoor Junior Woka Camping Vert Lagon Marnay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Marnay

Outdoor Junior Woka Camping Vert Lagon, 11 juillet 2022, Marnay. Outdoor Junior 11 – 15 juillet Woka Camping Vert Lagon

349 € avec les frais de dossier et transport « Colos apprenantes »

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Woka Camping Vert Lagon route de besancon 70150 marnay Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Envie de bouger ? De te dépenser ? Envie d’être en plein air et de découvrir des sports Ce séjour est pour toi ! Au programme, un cocktail d’activités : descente en kayak avec bivouac, escalade, et VTT ! Les activités de pleine nature n’auront plus de secret pour toi. Et, bien sûr, au programme également, veillées, soirées animées et plein d’autres aventures à venir vivre avec tes amis ! Un séjour pour faire le plein de sensations dans un cadre naturel au cœur de la vallée de l’Ognon. Séjour en itinérance Marnay et Pesmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T09:00:00+02:00

2022-07-15T17:00:00+02:00 Séjour LSF 2020 – https://en.calameo.com/read/0013902111d7e5178b6b6

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Marnay Autres Lieu Woka Camping Vert Lagon Adresse route de besancon 70150 marnay Ville Marnay Age minimum 10 Age maximum 13 lieuville Woka Camping Vert Lagon Marnay Departement Haute-Saône

Woka Camping Vert Lagon Marnay Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marnay/

Outdoor Junior Woka Camping Vert Lagon 2022-07-11 was last modified: by Outdoor Junior Woka Camping Vert Lagon Woka Camping Vert Lagon 11 juillet 2022 Marnay Woka Camping Vert Lagon Marnay

Marnay Haute-Saône